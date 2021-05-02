Команда Антонио Конте математически досрочно гарантировала себе первое место.

В феерическом поединке 34-го тура Серии А "Аталанта" не смогла переиграть "Сассуоло". Ассист на свой счет записал украинский полузащитник Руслан Малиновский, однако бергамаски не смогли набрать три очка в этом противостоянии.

Таким образом, все преследователи "Интера" потеряли математические шансы на победу в чемпионате Италии и гарантировали миланцам досрочную победу в национальном первенстве. Сейчас положение команд за четыре тура до финиша следующее: у "Интера" - 82 очка, у "Аталанты" и "Милана" - по 69 очков, у "Наполи" - 67.

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"Интер" 11 лет назад в последний раз выигрывал Скудетто - "нерадзурри" стали чемпионом Италии в 19-й раз в клубной истории.

"Ювентус" 9 лет подряд был бессменным чемпионом Италии. Символично, что именно нынешний тренер "Интера" Антонио Конте в 2012 году начал эту гегемонию для туринцев. А сейчас 51-летний специалист привел к успеху их принципиального соперника. Это четвертое Скудетто в карьере вспыльчивого наставника.

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Единственными игроками "Интера", которые вышли на поле во всех первых 34-х матчах Серии А являются капитан-вратарь Самир Ханданович и форвард Лаутаро Мартинес. К слову, словенский голкипер впервые выиграл Скудетто в своей карьере.

"Интер" - единственная команда в этой серии А, которая имеет наибольшее количество игроков, имеющих по меньшей мере три забитых гола. Таких исполнителей собралось аж 9: Лукаку, Лаутаро, Хакими, Санчес, Шкриняр, Дармиан, Перишич, Д'Амброзио и Барелла.

Лидер "нерадзурри" Ромелу Лукаку - первый игрок, который смог забить более 20 голов и отдать более 10 ассистов в одном сезоне Серии А с тех пор, как Opta начала собирать эти данные (с 2004/05).

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Автор: Артем Будрин