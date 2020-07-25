Звезда ПСЖ получил серьезную травму перед рестартом Лиги чемпионов (фото, видео)
11:17, 25 июля 2020Футбол
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Килиан Мбаппе вышел на церемонию награждения после матча на костылях.
Килиан Мбаппе / фото REUTERS
Звездный нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе получил серьезную травму в финальном матче Кубка Франции против "Сент-Этьена".
На 27-й минуте защитник "Сент-Этьена" Лоик Перрен пошел в грубый подкат против Мбаппе и сбил нападающего. После просмотра VAR арбитр удалил Перрена с поля.
Мбаппе не смог продолжать игру и в слезах покинул поле. На церемонию награждения после матча 21-летний форвард вышел на костылях.
Степень серьезности травмы Мбаппе станет известна позже.
фото REUTERS
фото REUTERS
Напомним, ПСЖ предстоит сыграть в "Финале восьми" Лиги чемпионов. 12 августа парижане проведут четвертьфинальный матч против "Аталанты".
Как сообщал УНИАН, ПСЖ победил в финале Кубка Франции со счетом 1:0.
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