ПСЖ стал обладателем Кубка Франции, повторив национальный рекорд (видео)

В матче за трофей парижане обыграли "Сент-Этьен".

"Пари Сен-Жермен" стал обладателем Кубка Франции сезона 2019-2020.

В финальном матче ПСЖ минимально обыграл "Сент-Этьен" благодаря голу Неймара.

В первом тайме у парижан получил травму один из самых дорогих футболистов мира Килиан Мбаппе.

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Для парижского клуба эта победа в Кубке стала 13-й в истории, что является рекордным результатом. Кроме того, ПСЖ в четвертый раз в истории оформил золотой дубль, выиграв в одном сезоне и чемпионат, и Кубок страны. Парижане повторили национальный рекорд - ранее подобное удавалось также "Сент-Этьену".

Стоит отметить, что для обеих команд это был первый официальный матч с марта после того, как чемпионат во Франции был остановлен.

Обзор матча в YouTube опубликовал канал Федерации футбола Франции.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Ливерпулю" вручили кубок за победу в чемпионате Англии.

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