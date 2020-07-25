ПСЖ стал обладателем Кубка Франции, повторив национальный рекорд (видео)
"Пари Сен-Жермен" стал обладателем Кубка Франции сезона 2019-2020.
В финальном матче ПСЖ минимально обыграл "Сент-Этьен" благодаря голу Неймара.
В первом тайме у парижан получил травму один из самых дорогих футболистов мира Килиан Мбаппе.
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Для парижского клуба эта победа в Кубке стала 13-й в истории, что является рекордным результатом. Кроме того, ПСЖ в четвертый раз в истории оформил золотой дубль, выиграв в одном сезоне и чемпионат, и Кубок страны. Парижане повторили национальный рекорд - ранее подобное удавалось также "Сент-Этьену".
Стоит отметить, что для обеих команд это был первый официальный матч с марта после того, как чемпионат во Франции был остановлен.
Обзор матча в YouTube опубликовал канал Федерации футбола Франции.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Ливерпулю" вручили кубок за победу в чемпионате Англии.
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