Лига чемпионов: календарь всех матчей плей-офф

Розыгрыш ЛЧ 2019-2020 будет доигран с 7 по 23 августа.

Лига чемпионов 2019-2020 возобновится 7 августа и будет доиграна до 23 августа.

УЕФА опубликовал календарь оставшихся матчей турнира.

Сперва будет доиграна стадия 1/8 финала, после чего в Лиссабоне состоится "Финал восьми" - восемь команд определят победителя турнира в матчах навылет.

Расписание плей-офф Лиги чемпионов

1/8 финала

7 августа

22.00. "Ювентус" - "Лион" (первый матч - 0:1)

22.00. "Манчестер Сити" - "Реал" (первый матч - 2:1)

8 августа

22.00. "Бавария" - "Челси" (первый матч - 3:0)

22.00. "Барселона" - "Наполи" (первый матч - 1:1)

1/4 финала

12 августа

22.00. "Аталанта" - "Пари Сен-Жермен"

13 августа

22.00. "РБ Лейпциг" - "Атлетико"

14 августа

22.00. "Наполи"/"Барселона" - "Челси"/"Бавария",

15 августа

22.00. "Реал"/"Манчестер Сити" - "Лион"/"Ювентус"

1/2 финала

18 августа

22.00. "РБ Лейпциг"/"Атлетико" - "Аталанта"/ПСЖ

19 августа

22.00. "Реал"/"Манчестер Сити"/"Лион"/"Ювентус" - "Наполи"/"Барса"/"Челси"/"Бавария"

Финал

23 августа. 22.00

Ранее УНИАН также сообщал о том, что определились все участники 1/4 финала Лиги Европы.

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