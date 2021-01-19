"Милан" на выезде обыграл "Кальяри" и поднялся на вершину таблицы.

В рамках 18-го тура итальянской Серии А "Милан" на выезде обыграл "Кальяри". Матч завершился со счетом 2:0.

Оба гола в составе "Милана" забил 39-летний шведский форвард Златан Ибрагимович. На 7-й минуте он реализовал пенальти, который сам заработал, а после перерыва отличился после паса Давиде Калабрии.

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С 74-й минуты "Милан" играл в меньшинстве после удаления Алексиса Салемакерса, однако сумел удержать преимущество в счете.

"Кальяри" - "Милан" - 0:2

Голы: Ибрагимович, 7 (с пенальти), 51

"Кальяри": Краньо, Дзаппа (Паволетти, 80), Чеппителли, Годин, Ликояннис, Наингголан, Марин, Дункан (Олива, 69), Перейро (Соттил, 57), Педро, Симеоне (Черри, 80)

"Милан": Дж. Доннарумма, Калабрия, Кьер (Калулу, 46), Романьоли, Далот, Кессье, Тонали (Мейте, 72), Кастильехо, Диас (Конти, 84), Хауге (Салемакерс, 66), Ибрагимович

Предупреждения: Годин, Чеппителли - Романьоли, Салемакерс

Удаление: Салемакерс, 74 (второе предупреждение)

Обзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3".

Серия А: положение команд

"Милан" набрал 43 очка и вернул себе единоличное лидерство в Серии А. "Россонери" опережают "Интер", который днем ранее выиграл у "Ювентуса", на 3 очка.

В топ-пятерку Серии А также входят "Наполи" (34 очка в 17 играх), "Рома" (34/18) и "Ювентус" (33/17).

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Автор: Антон Дударь