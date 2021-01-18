"Интернационале" намерен положить конец гегемонии "Ювентуса".

Подопечные Антонио Конте бросают вызов действующему чемпиону. В 18-м туре Серии А "Ювентус" пожаловал в гости к одному из претендентов на титул - миланскому "Интеру".

Соперники начали матч с опозданием, поскольку болельщики возле стадиона использовали пиротехнические средства. Рефери поединка ждал пока дымовая завеса рассеется.

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"Интер" бодро начал встречу и сразу захватил инициативу. Первый гол в матче забил экс-полузащитник "Ювентуса": Артуро Видаль поразил ворота туринцев и демонстративно не праздновал.

Во втором тайме удвоил преимущество Николло Барелла после роскошного паса Алессандро Бастони. Арбитр зафиксировал победу подопечных Антонио Конте со счетом 2:0.

Напомним, что Антонио Конте тренировал "Ювентус" с 2011 по 2014 годы и заложил фундамент для нынешней гегемонии. Тем не менее, сейчас он в стане их врага и стремится отобрать Скудетто.

Итальянская Серия А. 18-й тур.

"Интер" – "Ювентус" - 2:0

Голы: Видаль, 12, Барелла, 52

Предупреждение: Янг, 60 - Бонуччи, 36, Мората, 62

"Интер": Ханданович - Бастони, Де Врей, Шкриниар – Янг (Дармиан, 72), Видаль, Брозович, Барелла, Хакими – Мартинес (Санчес, 86), Лукаку.

"Ювентус": Щенсны - Фработта (Бернардески, 58), Кьеллини, Бонуччи, Данило – Рэмси (Кулусевски, 58), Рабио (Маккени, 58), Бентанкур, Кьеза – Роналду, Мората.

Стадион: "Джузеппе Меацца" (Милан, Италия).

Обзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3".

Серия А: положение команд

"Милан" продолжает лидировать в таблице Серии А. "Россонери" имеют 40 очков, "Интер" также имеет 40 пунктов. Правда, "Милан" имеет один матч в запасе. 18 января подопечные Пиоли сыграют с "Кальяри" на выезде.

У "Ювентуса" в активе 33 очка в 17 матчах. Туринцы, которых перед началом сезона возглавил Андреа Пирло, идут пятыми. Впрочем, у них есть матч в запасе против "Наполи".

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Автор: Budrin Artem