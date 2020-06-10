Украинский футболист отдал эффектный голевой пас в чемпионате Венгрии (видео)

Иван Петряк отметился уже десятой результативной передачей в сезоне.

Украинский полузащитник Иван Петряк, который выступает за "Фехервар", отличился красивым голевым пасом в матче чемпионата Венгрии против "Гонведа".

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На 4-й минуте Петряк пяткой в прыжке отпасовал на партнера по команде Неманю Николича, который из пределов штрафной отправил мяч в сетку.

Для украинца это уже десятая голевая передача в 40 матчах за "Фехервар" в этом сезоне. Также на его счету 6 голов.

Встреча в итоге завершилась вничью 1:1.

В чемпионате Венгрии команда Петряка занимает второе место, отставая от "Ференцвароша" на 8 очков.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что украинский футболист Александр Зубков забил эффектный гол в чемпионате Венгрии.

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