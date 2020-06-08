Украинский футболист забил эффектный гол в чемпионате Венгрии (видео)

Александр Зубков помог "Ференцварошу" победить с крупным счетом.

Украинский полузащитник "Ференцвароша" Александр Зубков отметился голом в поединке 27-го тура чемпионата Венгрии против "Диошдьера".

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На 54-й минуте украинец получил мяч и нанес дальний удар - вратарь коснулся мяча, но спасти свою команду не смог.

"Ференцварош", который тренирует Сергей Ребров, одержал победу со счетом 3:0.

23-летний Зубков в нынешнем сезоне провел уже 37 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. Права на игрока принадлежат "Шахтеру", а в Венгрии он выступает на правах аренды.

Видео гола украинца опубликовано на странице M4Sport в Facebook.

"Ференцварош" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Венгрии, набрав 63 очка. Ближайший преследователь отстает на девять пунктов.

УНИАН ранее сообщал о том, что Ребров может рассмотреть предложение от киевского "Динамо".

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