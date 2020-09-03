Бенуа Бастьен обслужит поединок в Мадриде.

На матче сборной Украины в гостях у Испании во втором туре Лиги наций будет работать французская бригада арбитров.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Испания - Украина.

Об этом сообщает УАФ.

Главным рефери будет 37-летний Бенуа Бастьен. Помогать ему на линиях будут Хишам Закрани и Фредерик Акетт. Обязанности резервного арбитра будет исполнять Бенуа Милло.

Игра состоится в Мадриде 6 сентября на стадионе "Альфредо Ди Стефано" при пустых трибунах. Стартовый свисток прозвучит в 21.45.

Бастьен уже работал на матчах украинцев. В декабре 2017 года он судил матч группового этапа Лиги чемпионов между "Шахтером" и "Манчестер Сити", который завершился победой "горняков" - 2:1. Также француз судил поединок луганской "Зари" с немецким клубом "РБ Лейпциг" в квалификации Лиги Европы. Встреча завершилась без голов - 0:0.

Cборная Украины в Лиге наций: главное

Сборная Украины дебютирует в Лиге А, в которую повысилась по результатам первого розыгрыша Лиги наций в сезоне-2019/20. Соперниками нашей сборной по группе помимо Испании будут Германия и Швейцария.

В первом туре команда Андрея Шевченко 3 сентября во Львове сыграет со Швейцарией.

Ранее был опубликован полный календарь украинской сборной в Лиге наций.

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Автор: Данил Слесь