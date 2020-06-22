Ключевой футболист Шахтера перенес операцию в Италии (фото)

Исмаили будет восстанавливаться минимум полгода.

Защитник донецкого "Шахтера" Исмаили успешно перенес операцию на колене - футболист находится в одной из клиник Рима.

Об этом сообщила пресс-служба "горняков".

30-летний бразилец получил травму на тренировке команды 11 июня. У защитника было диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Восстановление займет минимум полгода.

"Шахтер" опубликовал фото игрока из больницы, а также пожелал ему скорейшего выздоровления.

В нынешнем сезоне Исмаили провел 28 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Ранее игроки "Шахтера" поддержали бразильца на одной из игр УПЛ.

УНИАН также сообщал о том, что "Шахтер" после победы над "Александрией" досрочно стал чемпионом Украины.

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