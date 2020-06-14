Футболисты Шахтера поддержали партнера по команде, получившего тяжелую травму (фото)

Команда вышла на игру с "Колосом" в специальных футболках в поддержку Исмаили.

Футболисты донецкого "Шахтера" вышли на разминку перед матчем 26-го тура УПЛ с "Колосом" в футболках в поддержку защитника команды Исмаили, который получил тяжелую травму.

На футболках было нанесено изображение бразильского легионера "горняков", а также надпись "Исма, мы с тобой" на португальском языке.

Ранее стало известно, что у Исмаили диагностировано повреждение передней крестообразной связки коленного сустава. Защитника ждет операция и период восстановления до шести месяцев.

В этом сезоне Исмаили провел за "Шахтер" 32 матча, в которых забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Шахтер" минимально обыграл "Колос" благодаря единственному голу во втором тайме.

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