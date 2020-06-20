Шахтер в драматическом матче обыграл Александрию и досрочно стал чемпионом Украины

"Горняки" выиграли чемпионат Украины в четвертый раз подряд.

В рамках 27 тура Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" в Киеве на "Олимпийском" принимал "Александрию".

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Подопечным Луиша Каштру нужна была победа, чтобы досрочно завоевать чемпионство.

Матч начался с пенальти в ворота гостей: Жуниор Мораес вышел один на один, а Шендрик сфолил на форварде в штрафной александрийцев. Тайсон исполнил наказание мощным ударом - 1:0.

Почти сразу после перерыва "Александрия" довольно неожиданно перевернула игру. На 48-й минуте Банада расстрелял ворота Пятова головой после подачи с углового. На 52-й минуте гости вовсе вышли вперед: Матвиенко сыграл рукой в своей штрафной, а рефери указал на точку - 11-метровый реализовал Третьяков ударом в нижний угол ворот - 2:1.

"Шахтер" усилил давление на соперника и на 60-й минуте сравнял счет, когда Тете ударом в касание замкнул подачу Тайсона с фланга. Бразилец в итоге стал героем матча, когда на 78-й минуте оформил дубль ударом головой и принес своей команде победу.

Дончане набрали 71 очко и стали недосягаемыми для преследователей, что принесло им досрочное чемпионство.

"Шахтер" - "Александрия" - 3:2

Голы: Тайсон, 13 (пенальти), Тете, 60, 78 - Банада, 48, Третьяков 52 (пенальти)

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Коноплянка, 77), Степаненко (Тете, 57), Марлос (Коваленко, 86), Маркос Антонио, Алан Патрик (Хочолава, 85), Тайсон, Мораес

"Александрия": Билык, Пашаев, Шендрик, Дубра, Мирошниченко (Вантух, 63), Ковалец (Грицук, 80), Гречишкин (Довгий, 22), Банада, Лучкевич (Задерака, 46), Ситало (Шастал, 46), Третьяков

Предупреждения: Додо - Шендрик, Пашаев, Шастал

Донецкий "Шахтер" в четвертый раз подряд стал чемпионом Премьер-лиги и 13-й в истории клуба. Киевское "Динамо" все еще опережает принципиального соперника по количеству побед в чемпионате - 15.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Ворскла" дома обыграла "Днепр-1".

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