Шахтер в драматическом матче обыграл Александрию и досрочно стал чемпионом Украины
В рамках 27 тура Украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" в Киеве на "Олимпийском" принимал "Александрию".
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Подопечным Луиша Каштру нужна была победа, чтобы досрочно завоевать чемпионство.
Матч начался с пенальти в ворота гостей: Жуниор Мораес вышел один на один, а Шендрик сфолил на форварде в штрафной александрийцев. Тайсон исполнил наказание мощным ударом - 1:0.
Почти сразу после перерыва "Александрия" довольно неожиданно перевернула игру. На 48-й минуте Банада расстрелял ворота Пятова головой после подачи с углового. На 52-й минуте гости вовсе вышли вперед: Матвиенко сыграл рукой в своей штрафной, а рефери указал на точку - 11-метровый реализовал Третьяков ударом в нижний угол ворот - 2:1.
"Шахтер" усилил давление на соперника и на 60-й минуте сравнял счет, когда Тете ударом в касание замкнул подачу Тайсона с фланга. Бразилец в итоге стал героем матча, когда на 78-й минуте оформил дубль ударом головой и принес своей команде победу.
Дончане набрали 71 очко и стали недосягаемыми для преследователей, что принесло им досрочное чемпионство.
"Шахтер" - "Александрия" - 3:2
Голы: Тайсон, 13 (пенальти), Тете, 60, 78 - Банада, 48, Третьяков 52 (пенальти)
"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Сиприано (Коноплянка, 77), Степаненко (Тете, 57), Марлос (Коваленко, 86), Маркос Антонио, Алан Патрик (Хочолава, 85), Тайсон, Мораес
"Александрия": Билык, Пашаев, Шендрик, Дубра, Мирошниченко (Вантух, 63), Ковалец (Грицук, 80), Гречишкин (Довгий, 22), Банада, Лучкевич (Задерака, 46), Ситало (Шастал, 46), Третьяков
Предупреждения: Додо - Шендрик, Пашаев, Шастал
Донецкий "Шахтер" в четвертый раз подряд стал чемпионом Премьер-лиги и 13-й в истории клуба. Киевское "Динамо" все еще опережает принципиального соперника по количеству побед в чемпионате - 15.
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