Полузащитник Шахтера Манор Соломон рассказал о задачах "горняков" на текущий сезон.

Израильский вингер донецкого "Шахтера" Манор Соломон раскрыл основные задачи команды на сезон.

Об этом он рассказал в эфире Shakhtar TV.

"Наша цель в этом сезоне - хорошо выступить в Лиге чемпионов. Мы оказались в очень сложной группе, но приложим всех усилий, чтобы выйти в плей-офф. Нам все еще по силам пройти в следующий раунд, но сделать это очень и очень сложно", - заявил игрок .

Он утверждает, что хочет помочь "Шахтеру" победить во всех турнирах.

"В Лиге чемпионов - выйти из группы, в чемпионате - завоевать титул. И, конечно же, выиграть Кубок Украины. Это главные задания для нас. Хочу много играть и быть более значимым в израильской сборной, и с этого года мне это удается", - сказал Соломон.

"Шахтер"в Лиге Чемпионов: какая ситуация

В 5-м туре Лиги чемпионов "Шахтер" в Киеве обыграл "Реал" со счетом 2:0.

После пятого тура Лиги чемпионов в активе "Шахтера" 7 очков, у "Реала" - 7. Но "Шахтер" занимает вторую строчку в таблице за счет преимущества личных встреч. Лидирует "Боруссия" М (8 очков), у "Интера" - 5 очков.

Заключительный матч шестого тура Лиги чемпионов "Шахтер" проведет на выезде против миланского "Интера". Встреча пройдет 9 декабря.

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Автор: Олег Давыгора