Интер - Шахтер: где смотреть матч 1/2 финала Лиги Европы

Чемпион Украины попытается пробиться в финал еврокубка.

17 августа в Дюссельдорфе донецкий "Шахтер" проведет матч 1/2 финала Лиги Европы против итальянского "Интера".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Интер - Шахтер.

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Начало встречи - в 22.00.

Прямая трансляция матча "Интер" - "Шахтер" будет доступна на телеканале "Футбол 1".

За час до матча начнется программа "Путь к Кельну", в ходе которой эксперты обсудят шансы "горняков" на выход в финал турнира.

Интер - Шахтер: перед матчем

Полуфинал Лиги Европы между "Интером" и "Шахтером" пройдет в формате одного матча.

В 1/4 финала "Шахтер" разгромил "Базель" со счетом 4:1, а "Интер" прошел "Байер" (2:1). До этого в плей-офф "горняки" выбили "Бенфику" и "Вольфсбург", а итальянский клуб - "Лудогорец" и "Хетафе".

В полуфинале Лиги Европы/Кубка УЕФА "Шахтер" сыграет в третий раз в истории и может выйти в свой второй финал. "Интер" может выйти в финал турнира в пятый раз.

Во втором полуфинале турнира встретятся "Севилья" и "Манчестер Юнайтед".

Бывший главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу уверен, что команда способна выиграть Лигу Европы в этом году.

Уже известно, что судить матч "Интер" - "Шахтер" будет опытный польский рефери.

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Автор: Антон Дударь