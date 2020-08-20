Лига Европы: тренеры Интера и Севильи рассказали, за счет чего планируют побеждать в финале

"Севилья" и "Интер" 21 августа определят победителя Лиги Европы.

Главный тренер "Интера" Антонио Конте и главный тренер "Севильи" Хулен Лопетеги прокомментировали предстоящую встречу команд в финале Лиги Европы.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию финала Лиги Европы Севилья - Интер.

Слова специалистов приводит официальный сайт УЕФА.

"Слово "страх" не входит в мой лексикон, и моим игрокам оно не знакомо. Мы высоко ценим и уважаем "Севилью". Но у нас есть свои карты, которые мы собираемся разыграть. Мы должны отдать все силы", - отметил Конте.

Итальянский тренер также назвал преимущество "Севильи":

"Мы не так часто играли в Лиге Европы по сравнению с ними. Это дает им преимущество. Важно сохранять психологическое равновесие. Есть только один способ, как написать историю с клубом. Нужно побеждать".

Лопетеги отметил, что "Севилье" необходимо сохранять спокойствие:

"Мы подходим к игре с уважением к сопернику. Понимаем, что важна каждая деталь. Мы должны быть сосредоточены, должны понимать игру. Мы спокойны и должны сохранить хладнокровие. Мы целый год усердно работали. Наша цель - выиграть", - сказал Лопетеги.

Он также назвал сильные стороны соперника:

"У "Интера" хорошо сбалансированная команда. Они здорово и разнообразно атакуют и могут плотно играть в обороне. Они могут предоставить всего несколько шансов за матч. Но мы подойдем к этой игре как и к любой другой: постараемся сыграть солидно и c настроем на результат".

Севилья - Интер: перед финалом

Финал Лиги Европы пройдет 21 августа в Кельне. Матч начнется в 22.00.

В полуфинале ЛЕ "Интер" разгромил "Шахтер" со счетом 5:0, а "Севилья" прошла "Манчестер Юнайтед" (2:1). До этого итальянский клуб в плей-офф Лиги Европы выбил из борьбы "Лудогорец", "Хетафе" и "Байер", а испанцы прошли "ЧФР Клуж", "Рому" и "Вулверхэмптон".

Друг против друга "Севилья" и "Интер" ранее в еврокубках не играли.

"Севилья" в шестой раз сыграет в финале Лиги Европы и может в шестой раз выиграть трофей. "Интер" трижды выигрывал Кубок УЕФА (предшественник Лиги Европы - прим.) и еще один раз играл в финале.

"Севилья" является рекордсменом по количеству побед в Лиге Европы/Кубке УЕФА. Ранее испанский клуб побеждал в турнире в 2005, 2006, 2014, 2015 и 2016 годах.

Главным арбитром финала назначен нидерландец Данни Маккели.

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Автор: Антон Дударь