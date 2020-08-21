Cевилья - Интер: онлайн-трансляция финала Лиги Европы

Команды из Испании и Италии определят чемпиона еврокубка.

21 августа в Кельне на стадионе "Рейн Энерги" пройдет финальный поединок Лиги Европы, в котором за трофей будут бороться "Севилья" и "Интер".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Севилья - Интер.

Севилья - Интер: где смотреть матч по ТВ

Поединок начнется в 22.00.

Турнир с 1/4 финала проводится в формате "Финала восьми" в Германии. На предыдущих стадиях команды проводили всего по одному матчу.

Севилья - Интер: анонс финала Лиги Европы

"Интер" начинал евросезон в Лиге чемпионов, но из группы не вышел, а затем отправился в Лигу Европы. Здесь в плей-офф у команды Антонио Конте не было серьезных проблем. "Нерадзурри" прошли "Лудогорец" (2:0, 2:1), "Хетафе" (2:0) и "Байер" (2:1), а в полуфинале не оставили шансов донецкому "Шахтеру", разгромив "горняков" со счетом 5:0.

"Севилья" пять раз выходила в финал турнира и рекордные пять раз выигрывала трофей. В нынешнем плей-офф испанцы прошли "ЧФР Клуж" (1:1, 0:0), "Рому" (2:0) и "Вулверхэмптон" (1:0), а в полуфинале выбили из турнира "Манчестер Юнайтед" (2:1).

Севилья - Интер: прогноз букмекеров

Предстоящий поединок будет судить нидерландец Данни Маккели.

Лига Европы, финал

Севилья - Интер

Онлайн-трансляция матча

Главные тренеры команд уже дали комментарии перед финалом. Наставник "Интера" Антонио Конте отметил опыт испанцев, но добавил, что его команда не боится соперника. Хулен Лопетеги из "Севильи" заметил, что игроки настраиваются только на победу.

Участники финала накануне тренировались на арене, где состоится финал.

Команды сыграют между собой в еврокубках впервые. В 2008-м году они провели товарищеский матч, который завершился без забитых голов - 0:0.

На футболках команд будут нанесены благодарность врачам, а также детали исторического поединка.

Оригинальный анонс матча от "Интера".

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Автор: Данил Слесь