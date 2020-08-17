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Севилья оставила Манчестер Юнайтед без финала Лиги Европы (фото)

00:05, 17 августа 2020
Футбол
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Люк де Йонг - автор победного гола / фото REUTERS

"МЮ" вышел вперед на 9-й минуте - Бруну Фернандеш реализовал пенальти. Отыграться "Севилье" удалось в середине первого тайма, когда Сусо вколотил мяч в ближний угол ворот Давида де Хеа.

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На 78-й минуте испанский клуб забил победный мяч - Люк де Йонг замкнул прострел с фланга.

"Севилья" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1

Голы: Сусо, 26, де Йонг, 78 - Фернандеш, 9 (с пенальти)

"Севилья": Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон, Банега, Фернандо, Хордан (Гудель, 87), Сусо (Васкес, 75), Эн-Несири (де Йонг, 55), Окампос (Эль Хаддади, 55)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Фосу-Менса, 87), Линделеф, Магуайр, Уильямс (Джеймс, 87), Фред, Погба, Гринвуд (Игало, 90+3), Фернандеш, Рашфорд (Мата, 87), Марсьяль

Бруну Фернандеш открыл счет с пенальти / фото REUTERS
Сусо сравнял счет / фото REUTERS
Победный мяч забил Люк де Йонг / фото REUTERS

"Финал восьми" Лиги Европы: главное

  • "Финал восьми" Лиги Европы проходит в Германии. На каждой стадии победитель определяется по итогам одного матча.
  • Финальный матч турнира состоится 21 августа в Кельне.
  • В четвертьфинале "Манчестер Юнайтед" в дополнительное время прошел "Копенгаген" (1:0), "Севилья" обыграла "Вулверхэмптон" (1:0), "Интер" победил "Байер" (2:1), а "Шахтер" разгромил "Базель" (4:1).
  • "Севилья" в шестой раз сыграет в финале Лиги Европы и может в шестой раз выиграть трофей.
  • Второй полуфинал, в котором встретятся "Интер" и "Шахтер", состоится 17 августа.

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Автор: Антон Дударь

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