Севилья оставила Манчестер Юнайтед без финала Лиги Европы (фото)

Испанский клуб одержал волевую победу над "МЮ" и стал первым финалистом турнира.

Испанская "Севилья" вышла в финал Лиги Европы. В полуфинале подопечные Хулена Лопетеги обыграли "Манчестер Юнайтед". "МЮ" вышел вперед на 9-й минуте - Бруну Фернандеш реализовал пенальти. Отыграться "Севилье" удалось в середине первого тайма, когда Сусо вколотил мяч в ближний угол ворот Давида де Хеа. Читайте такжеЛига чемпионов: клубы из трех топ-чемпионатов Европы впервые не смогли выйти в полуфинал На 78-й минуте испанский клуб забил победный мяч - Люк де Йонг замкнул прострел с фланга. "Севилья" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1 Голы: Сусо, 26, де Йонг, 78 - Фернандеш, 9 (с пенальти) "Севилья": Буну, Навас, Кунде, Диего Карлос, Регилон, Банега, Фернандо, Хордан (Гудель, 87), Сусо (Васкес, 75), Эн-Несири (де Йонг, 55), Окампос (Эль Хаддади, 55) "Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Фосу-Менса, 87), Линделеф, Магуайр, Уильямс (Джеймс, 87), Фред, Погба, Гринвуд (Игало, 90+3), Фернандеш, Рашфорд (Мата, 87), Марсьяль "Финал восьми" Лиги Европы: главное "Финал восьми" Лиги Европы проходит в Германии. На каждой стадии победитель определяется по итогам одного матча.

Финальный матч турнира состоится 21 августа в Кельне.

В четвертьфинале "Манчестер Юнайтед" в дополнительное время прошел "Копенгаген" (1:0), "Севилья" обыграла "Вулверхэмптон" (1:0), "Интер" победил "Байер" (2:1), а "Шахтер" разгромил "Базель" (4:1).

"Севилья" в шестой раз сыграет в финале Лиги Европы и может в шестой раз выиграть трофей.

Второй полуфинал, в котором встретятся "Интер" и "Шахтер", состоится 17 августа. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Антон Дударь

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