Подопечные Антонио Конте имеют лучшую атаку в лиге.

В рамках 22-го тура Серии А "Лацио" на выезде проиграл "Интеру" со счетом 3:1.

В первом тайме Ромелу Лукаку сделал дубль. А во втором тайме ассистировал своему напарнику Лаутаро Мартинесу. Приняв участие во всех голах своей команды, бельгиец стал героем встречи. Также 27-летний форвард догнал Криштиану Роналду в гонке бомбардиров. У обоих по 16 голов на данный момент. Римляне сумели ответить лишь одним голом. Постарался Сергей Милинкович-Савич, забивший со штрафного удара.

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Заметим, что для вратаря миланцев Самира Хандановича этот матч стал 500-м в Серии А. Партнеры поздравили 36-летнего ветерана победой.

"Интер" забил больше всего голов в текущем розыгрыше чемпионата Италии - 54 и, таким образом, имеет лучшую атаку лиги.

"Лацио" прервали свою победную серию из шести матчей в рамках Серии А. Последний раз "Интер" единолично был лидером чемпионата в декабре 2019 года.

"Интер" - "Лацио" - 3:1

Голы: Лукаку, 22 (пен.), 45, Лаутаро, 64 - Милинкович-Савич, 61

"Интер": Ханданович, Шкриниар, Де Врей, Бастони, Хакими (Д'Амброзио 90), Эриксен (Гальярдини 72), Брозович, Барелла, Перишич (Дармиан 90+1), Лукаку (Пинамонти 90+1), Лаутаро Мартинес (Санчес 78)

"Лацио": Рейна, Патрик, Худт (Пароло 46), Ачерби, Лаццари, Лейва (Эскаланте 46), Милинкович-Савич, Альберто (А. Перейра 78), Марушич, Иммобиле (Мурики 70), Корреа (Кайседо 70)

Обзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3".

Серия А: положение команд

После 22 туров "Интер" захватывает лидерство в Серии А. У команды Антонио Конте 50 очков. Это на один пункт больше, чем у "Милана", который скатился на вторую строчку.

"Рома" набрала 43 очка и ворвалась на третье место, однако ближайшие преследователи "Наполи" и "Ювентус" еще могут потеснить римлян за счет матчей в запасе.

"Лацио" занимает седьмую позицию. У них 40 очков.

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Автор: Будрин Артем