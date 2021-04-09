Обнаженный мужчина появился на поле во время матча "Гранада" - "Манчестер Юнайтед".

Голый мужчина выбежал на поле во время первого матча 1/4 финала Лиги Европы между "Гранадой" и "Манчестер Юнайтед".

Встреча проходила без зрителей, однако фанат каким-то образом сумел пробраться на арену.

Мужчина с оригинальной шевелюрой и полностью без одежды появился на поле на 21-й минуте матча. Он пробежался по полю и покрутился на газоне, после чего был задержан полицией.

Добавим, что "МЮ" одержал победу в матче со счетом 2:0.

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Автор: Антон Дударь