Лондонский "Арсенал" не смог обыграть пражскую "Славию", а "Рома" одержала волевую победу в Амстердаме.

8 апреля были сыграны первые матчи 1/4 финала Лиги Европы 2020-2021.

Результаты всех матчей

"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Вильярреал" (Испания) - 0:1

"Гранада" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:2

"Аякс" (Нидерланды) - "Рома" (Италия) - 1:2

"Арсенал" (Англия) - "Славия" (Чехия) - 1:1

Напомним, что с сеткой плей-офф вы можете ознакомиться по этой ссылке.

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Плей-офф Лиги Европы: что нужно знать

Вторые матчи 1/4 финала Лиги Европы 2020-2021 пройдут 15 апреля.

Борьбу за трофей продолжают две команды, которые ранее уже выигрывали Кубок УЕФА/Лигу Европы: "Аякс" и "Манчестер Юнайтед".

Полуфиналы запланированы на 29 апреля и 6 мая.

"Шахтер" и "Динамо" покинули Лигу Европы на стадии 1/8 финала, уступив "Роме" и "Вильярреалу" соответственно.

Плей-офф ЛЕ продлится до 26 мая, когда в Гданьске будет сыгран финал.

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Автор: Будрин Артем