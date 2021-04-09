"Арсенал" на последних секундах упустил победу / фото REUTERS
8 апреля были сыграны первые матчи 1/4 финала Лиги Европы 2020-2021.
Результаты всех матчей
"Динамо" Загреб (Хорватия) - "Вильярреал" (Испания) - 0:1
"Гранада" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия) - 0:2
"Аякс" (Нидерланды) - "Рома" (Италия) - 1:2
"Арсенал" (Англия) - "Славия" (Чехия) - 1:1
Напомним, что с сеткой плей-офф вы можете ознакомиться по этой ссылке.
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Плей-офф Лиги Европы: что нужно знать
- Вторые матчи 1/4 финала Лиги Европы 2020-2021 пройдут 15 апреля.
- Борьбу за трофей продолжают две команды, которые ранее уже выигрывали Кубок УЕФА/Лигу Европы: "Аякс" и "Манчестер Юнайтед".
- Полуфиналы запланированы на 29 апреля и 6 мая.
- "Шахтер" и "Динамо" покинули Лигу Европы на стадии 1/8 финала, уступив "Роме" и "Вильярреалу" соответственно.
- Плей-офф ЛЕ продлится до 26 мая, когда в Гданьске будет сыгран финал.
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