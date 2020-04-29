На вершине - чемпион мира: представлен рейтинг лучших молодых футболистов планеты

Топ-10 рейтинга возглавил француз Килиан Мбаппе.

Нападающий "Пари Сен-Жермен", чемпион мира в составе сборной Франции Килиан Мбаппе занял первое место в рейтинге лучших футболистов мира в возрасте не старше 21 года.

Рейтинг составил портал ESPN.

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При составлении рейтинга во внимание брались регулярная игровая практика на протяжении длительного периода, а также уровень турниров, в которых выступает футболист.

Топ-10 рейтинга

10. Жоау Фелиш ("Атлетико", Португалия, 20 лет)

9. Федерико Вальверде ("Реал", Уругвай, 21 год)

8. Эрлинг Холанд ("Боруссия", Норвегия, 19 лет)

7. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан", Италия, 21 год)

6. Маттейс Де Лигт ("Ювентус", Нидерланды, 20 лет)

5. Кай Хаверц ("Байер", Германия, 19 лет)

4. Винисиус Жуниор ("Реал", Бразилия, 19 лет)

3. Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль", Англия, 21 год)

2. Джейдон Санчо ("Боруссия", Англия, 20 лет)

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция, 21 год)

Ранее УНИАН также сообщал о том, что два футболиста "Шахтера" вошли в список восходящих звезд футбола.