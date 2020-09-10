Дмитрий Кулеба назвал Романа Зозулю "футбольной гордостью" Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время своего визита в Испанию встретился с украинским нападающим Романом Зозулей.

Соответствующие фото опубликовал Twitter-аккаунт "Альбасете", за который выступает Зозуля.

Зозуля подарил министру футболку "Альбасете" со своей фамилией, именную футболку для Кулебы, а также передал еще одну президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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На официальной странице Кулебы в Facebook сообщается, что министр обратился к Зозуле, сказав следующее:

"Воспользовался служебным положением, чтобы, находясь с визитом в Испании, познакомиться с крутым украинским футболистом Романом Зозулей. Роман - наша гордость футбольная. Вспоминали его голы, которые он забивал за сборную Украины".

"Хочу сказать Роману, что Украина с ним. Когда его несправедливо атакуют и обвиняют, то как в футболе - он форвард впереди, а позади вся команда. Команда позади него - это вся Украина. Спасибо, что вы есть, играете, всегда со своей страной, независимо от того, в каком чемпионате вы играете", - добавил Кулеба.

Роман Зозуля: карьера и конфликт в Испании

В феврале 2017 года фанаты "Райо Вальекано" сорвали трансфер Зозули в клуб, назвав его "нацистом" из-за его патриотичных взглядов и помощи украинской армии.

С сентября 2017 года форвард выступает за "Альбасете" во втором по силе дивизионе чемпионата Испании. Фанаты по-прежнему конфликтуют с Зозулей. В частности, из-за оскорблений в адрес украинца приходилось прерывать матч между "Райо Вальекано" и "Альбасете". Позже поединок был доигран, а ультрас вновь оскорбили Зозулю.

Зозуля несколько раз публично комментировал конфликт с фанатами.

По итогам прошлого сезона Зозуля был признан лучшим игроком "Альбасете".

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Автор: Антон Дударь