Associated Press: Следователи ФИФА и УЕФА ведут дело против Павелко

Проблемой стали миллионы долларов, которые Украинская федерация футбола получила от европейского союза три года назад.

Следователи ФИФА и УЕФА взялись за высокопоставленного чиновника в сфере футбола в Украине. Дело касается миллионов долларов на развитие, выплаченных украинской национальной федерации.

Об этом пишет Associated Press , добавляя, что расследование нацелено против члена исполнительного комитета УЕФА Андрея Павелко. Он сотрудничает со следователями и отрицает любые нарушения со своей стороны. Об этом свидетельствует ответ, который он написал в комитет ФИФА по вопросам этики. Письмо попало в общественный доступ после того, как был опубликован в Twitter автором одного из журналов в Швейцарии.

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"Я более чем рад держать вас в курсе любых событий касательно расследования УЕФА и производств швейцарского суда", - написал Павелко следователю ФИФА Марии Клавдии Рохас в октябре 2019 года.

В своем письме он отметил, что переписывался со следователями УЕФА с сентября 2018 года с целью пояснить отдельные платежи на много миллионов евро, которые он переслал украинской федерации в 2017 году. УЕФА в понедельник ответило Associated Press, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть детали вероятных расследований.

В рамках производства в Швейцарии, о котором упоминал Павелко, региональный прокурор допросил его в прошлом году после того, как автор журнала L'illustré пожаловался, что получал смертельные угрозы из Украины по телефону. Журнал опубликовал подозрения относительно денег, которые УЕФА отправил украинской федерации. Издание также разоблачило в этом месяце, что Павелко подал в отставку со своей должности в дисциплинарном комитете ФИФА.

"Большая часть информации в статье искажена и не соответствует реальности", - сказал Павелко Associated Press в понедельник.

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В ФИФА заявили, что Павелко покинул свою должность в комитете в середине февраля. На то время в ФИФА открыли против него еще одно дело в сфере этики. Оно не было связано с финансовыми вопросами. В организации пояснили, что в апреле было заключено соглашение о признании вины, согласно которму Павелко должен заплатить штраф. Расследования в сфере этики было открыто в августе 2018 года "за публичную критику решения", принятого его коллегами в дисциплинарном комитете за несколько недель до Чемпионата мира по футболу.

Павелко выступил против решения FIFА выдвинуть предупреждение защитнику сборной Хорватии Домагою Виде за его комментарии в видео, которое он снял после победы над сборной России в четвертьфинале Чемпионата мира. В видео Вида положительно говорил об Украине, где он играл за "Динамо Киев".

"Павелко согласился заплатить штраф в размере 10 тысяч швейцарских франков (10,3 тысячи долларов) за свой поступок и это единственная тема соглашения, которое было подписано с ним", - пояснили в ФИФА.

Остается неизвестным, переросли ли вопросы ФИФА к Павелко относительно финансирования украинской федерации в формальное расследование в сфере этики. В письме к Рохас он подчеркивает, что у нее нет юрисдикции, потому что это "не связано напрямую с делами ФИФА".

"На самом деле это напрямую связано с УЕФА, а именно с использованием финансирования УЕФА и якобы угроз журналисту, связанных с подозрениями об использовании средств УЕФА", - говорится в письме к ФИФА за октябрь.

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В письме Павелко писал, что сообщения СМИ о займе 4 миллионов долларов из средств УЕФА для украинской федерации в июле 2017 года ошибочны. И что на самом деле это была уплата аванса в размере 4,27 миллионов долларов за права на трансляцию. Он также повторил ответы, которые раньше давал УЕФА, о связи украинской федерации с компанией в ОАЭ в рамках проекта построения полей с искусственной травой. Павелко пояснил, что 4,5 миллиона евро от УЕФА в 2017 году оставались неприкосновенными, когда проект тренировочного центра остановился из-за проблемы с правом на использование земли. Эти деньги остались на счетах федерации в трех разных банках "в разных валютах".

В феврале 2019 года, через несколько месяцев после контактов со следователями УЕФА, Павелко был избран в состав исполнительного комитета организации при поддержке 27 из 55 футбольных федераций. Того же дня в Риме президент УЕФА Александр Чеферин сказал, что письма о Павелко, которые прислали бывшие депутаты и активисты из Украины, "не имели конкретных доказательств". В Швейцарии Государственная прокуратура кантона Юра до сих пор ведет расследование об угрозах журналисту. Она попросила украинские власти о сотрудничестве, но пока не получила ответа.