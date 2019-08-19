"Просто радость": бывший футболист Динамо объяснил мотивы нашумевшего видео со словами "Слава Украины"

Огнен Вукоевич вспомнил ситуацию, которая переросла в скандал прошлым летом.

Экс-футболист киевского "Динамо" Огнен Вукоевич объяснил, почему решил произнести "Слава Украине" на чемпионате мира 2018 года в России вместе с защитником хорватской сборной Домагоем Видой.

Вукоевича цитирует SportArenaTV.

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"Я сразу сказал, что никаких политических намерений у нас не было. Мы вообще об этом не думали. И сразу сказали, что нас интересует только футбол, политика нас вообще не интересует. Мы футбольные люди. Были рады, что выиграли по пенальти. Я никакой не герой и не жду никаких наград. Просто это была радость. И мне всегда приятно, когда меня болельщики вспоминают как футболиста", - отметил Огнен.

Также бывший футболист отметил, что его не исключали из тренерского штаба сборной Хорватии на ЧМ, о чем писали СМИ во время мундиаля в РФ:

"Из сборной меня никто не исключал, я остался в команде до конца чемпионата и вернулся в Хорватию с командой и медалью. Жаль только, что проиграли финал Франции".

Стоит отметить, что ныне Вукоевич работает скаутом в киевском клубе.

Напомним, Вида и Вукоевич посвятили победу в 1/4 финала ЧМ-2018 над Россией в том числе и украинцам. На видео Вида сказал: "Слава Украине! Давай-давай!", а Вукоевич добавил: "Это победа за "Динамо" и за Украину. Хорватия, вперед!".

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский футболист высказался об отношениях с Россией, заявив, что "все провоцируют политики".