Жертвуя еврокубками: финал Кубка Испании по футболу пройдет со зрителями

Участники решающего матча решили дождаться возвращения болельщиков на трибуны.

Финальный матч Кубка Испании сезона-2019/20 пройдет на стадионе со зрителями.

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Об этом сообщает Marca.

В решающей игре должны встретиться "Реал Сосьедад" и "Атлетик". Президенты клубов встретились с руководством Королевской федерации футбола Испании и договорились, что игра состоится, когда ее смогут посетить фанаты.

В настоящий момент футбольные турниры в стране остановлены из-за пандемии коронавируса. Клубы на этой неделе только возобновят тренировки.

Если финал Кубка Испании не получится провести с болельщиками до окончания нынешнего сезона, то матч может состояться даже в следующем году. В таком случае место в Лиге Европы, которое положено чемпиону Кубка, получит команда, которая закончит чемпионат Испании вслед за зоной еврокубков. Оба клуба готовы с этим смириться.

Напомним, действующим чемпионом Кубка Испании является "Валенсия".

Как сообщал УНИАН, стали известны даты возобновления тренировок "Реала" и "Барселоны".