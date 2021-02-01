Селезнев отрицает, что приехал на игру нетрезвым.

Скандального футболиста Евгения Селезнева выгнали из "Колоса" за неоднократное нарушение спортивного режима.

Как сообщало ранее издание ua-football.com, Селезнев в состоянии алкогольного опьянения прибыл на контрольную игру против "Руха" из города Брест (сборы проходят в турецкой Анталии) и сразу был отчислен из команды.

Сам Селезнев в эфире передачи ЦиганикLIVE опроверг это и назвал эту причину "бредом".

"Долго объяснять, могу сказать тебе один на один. Я столько прочитал о себе, что я пьяным на матч выходил. Это бред. Все это происходит, а у меня ребенок, мать, жена. Мне больше их жалко, чем себя", – заявил Селезнев.

Евгений уже покинул расположение клуба.

"У меня все нормально, я сейчас дома с семьей", - добавил Селезнев.

Евгений Селезнев: возвращение в Украину

Селезнев подписал контракт с "Колосом" 2 сентября 2020 года. Он вернулся в Украину после четырех лет выступлений в Турции и Испании.

Селезнев заявил, что его цель в Украине - побить рекорд по голам в истории чемпионатов Украины, который делят Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола).

В составе "Колоса" Селезнев провел 12 матчей, в которых забил 5 голов (все - с пенальти).

На данный момент на его счету 116 голов в чемпионатах Украины.

За время пребывания в Украине у Селезнева произошел конфликт с хорватским тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем, который просил футболиста разговаривать на украинском. Позже Селезнев прокомментировал этот конфликт.

Также Селезнев дал в Украине интервью, в котором обидел болельщиков из-за своего прозвища "кормилец".

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Автор: Будрин Артем