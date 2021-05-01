Евгений Коноплянка дополнит список из 35 футболистов, которые были вызваны в команду.

Один из ветеранов сборной Украины Евгений Коноплянка все же получил вызов в национальную команду перед Евро-2020.

Об этом сообщил официальный сайт УАФ.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко решил добавить Коноплянку в список из 35 футболистов, который был оглашен накануне.

На данный момент Коноплянка восстанавливается после надрыва задней поверхности бедра, который получил в расположении сборной в марте.

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Если полузащитник "Шахтера" восстановится и будет готов приступить к работе, он присоединится к сборной, которая в период с 15 мая по 8 июня будет готовиться к Евро-2020 в Харькове.

Напомним, Коноплянка является одним из наиболее опытных игроков сборной Украины. По количеству матчей за "желто-синих" (86) он занимает восьмое место в истории, а также занимает третье место в списке лучших бомбардиров сборной (21 гол).

Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать

По результатам жеребьевки Евро-2020 сборная Украины получила в соперники Нидерланды, Австрию, а также победителя плей-офф Лиги наций 2018-2019, которым стала Северная Македония.

Украинская сборная проведет один матч в Амстердаме и два - в Бухаресте. Уже известно, что матчи пройдут со зрителями.

Евро-2020 стартует 11 июня, а для Украины турнир начнется 13 июня - был опубликован обновленный календарь.

Перед чемпионатом сборная Украины проведет спарринги против сборных Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

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Автор: Антон Дударь