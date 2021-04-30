В расширенном списке от главного тренера - 35 футболистов.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил расширенный список игроков, вызванных на подготовительный сбор команды к Евро-2020.

Об этом сообщается на официальном сайте УАФ.

В список были включены 35 футболистов. Совершенно новых имен в расширенном списке три. Это полузащитники Богдан Леднев из киевского "Динамо", Георгий Судаков из донецкого "Шахтера" и Артем Бондаренко из "Мариуполя", для каждого из которых этот вызов в национальную команду - дебютный.

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин (оба - "Шахтер"), Георгий Бущан ("Динамо"), Андрей Лунин ("Реал", Испания)

Защитники: Александр Караваев, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Тимчик, Александр Сирота, Денис Попов (все - "Динамо"), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко (все - "Шахтер"), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Богдан Михайличенко ("Андерлехт", Бельгия)

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Георгий Судаков (все - "Шахтер"), Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Александр Андриевский, Виктор Цыганков, Богдан Леднев (все - "Динамо"), Артем Бондаренко ("Мариуполь"), Евгений Макаренко ("Кортрейк", Бельгия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Руслан Малиновский, Виктор Коваленко (оба - "Аталанта", Италия), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хем", Англия)

Нападающие: Артем Довбик ("Днепр-1"), Артем Беседин ("Динамо"), Роман Яремчук ("Гент", Бельгия)

Первый спарринг на подготовительном сборе "желто-голубые" проведут 23 мая: в Харькове пройдет товарищеский матч со сборной Бахрейна.

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Сборная Украины на Евро-2020: что нужно знать

По результатам жеребьевки Евро-2020 сборная Украины получила в соперники Нидерланды, Австрию, а также победителя плей-офф Лиги наций 2018-2019, которым стала Северная Македония.

Украинская сборная проведет один матч в Амстердаме и два - в Бухаресте. Уже известно, что матчи в Румынии пройдут со зрителями.

Евро-2020 стартует 11 июня, а для Украины турнир начнется 13 июня - был опубликован обновленный календарь.

Перед чемпионатом сборная Украины проведет спарринги против сборных Бахрейна (23 мая), Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

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Автор: Артем Будрин