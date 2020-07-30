"Обнимаю вас всех": Луческу провел первую тренировку в Динамо (фото, видео)

Новый главный тренер и его помощники были представлены команде.

Киевское "Динамо" провело первую тренировку под руководством нового главного тренера Мирчи Луческу.

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Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Перед началом работы румынский специалист выступил с речью, а также представил своих помощников - Олега Гусева, Огнена Вукоевича, Диего Лонго, Михаила Михайлова и Эмила Караса.

"Я знаю, что в киевском "Динамо" собраны талантливые, молодые ребята, которые еще не раскрыли до конца свой потенциал. Не оставляйте на завтра то, что можно сделать сегодня. Время проходит очень быстро. Начинайте готовиться к большим баталиям с сегодняшнего дня.

Для меня самое главное - это коммуникация, диалог с каждым из вас. Очень важно, чтобы мы нашли общий язык.

Очень важно беречь свое здоровье и избегать травм. Для этого необходимо подготовить свой организм, чтобы выдержать конкуренцию. Для того чтобы расти, должна быть здоровая, дружеская конкуренция на футбольном поле. Обнимаю вас всех. С большими надеждами начинаем нашу работу", - сказал Луческу.

На тренировке также присутствовал президент "Динамо" Игорь Суркис.

"Переведу вам то, что сказал Мирча. Он хочет трофеев. Но трофеев не для себя, а, прежде всего, для вас. Я вам представляю нового главного тренера. Вы все его прекрасно знаете. Многие из вас помнят, как этот тренер вас же и обыгрывал.

А теперь он пришел к нам, чтобы обыгрывать уже тех, с кем он построил систему, команду. Мы с ним много говорили - система есть, но теперь нужна ваша воля, чтобы вы работали как следует в тренировочном процессе и воплощали эту работу в результат на футбольном поле.

Считаю, что если с этим тренером у вас не получится, тогда, наверное, нужно будет менять всех вас. Успехов вам и всего самого доброго", - сказал президент киевлян.

УНИАН ранее сообщал о том, что игроки "Динамо" вышли из отпуска и прошли медобследование.

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