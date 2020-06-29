Реал воспользовался осечкой Барселоны и стал лидером чемпионата Испании (видео)

Мадридцы одержали минимальную победу над "Эспаньолом".

В 32-м туре чемпионата Испании мадридский "Реал" провел гостевой матч против "Эспаньола".

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Подопечные Зинедина Зидана одержали победу со счетом 1:0.

Единственный гол в конце первого тайма забил Каземиро после красивого паса пяткой от Бензема.

Благодаря этой победе "Реал" набрал 71 очко и стал единоличным лидером Ла Лиги, опережая "Барселону" на два пункта. Это стало возможным после того, как каталонцы не смогли обыграть "Сельту" (2:2).

"Эспаньол" - "Реал" - 0:1

Гол: Каземиро, 45

"Эспаньол": Диего Лопес, Гомес, Эспиноса, Кабрера, Вила (Педроса, 46), Дардер (Рибаудо, 69), Давид Лопес (Лосано, 84), Рока, Эмбарба (Кальери, 69), Ву Лей (Мелендо, 57), Де Томас

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Вальверде, Каземиро, Кроос, Иско (Родриго, 64), Бензема, Азар (Винисиус, 63)

Предупреждения: Педроса - Винисиус

Обзор матча опубликован на официальном YouTube-канале Ла Лиги.

УНИАН также сообщал о том, что в 31-м туре "Реал" обыграл "Мальорку".

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