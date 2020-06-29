Реал воспользовался осечкой Барселоны и стал лидером чемпионата Испании (видео)
В 32-м туре чемпионата Испании мадридский "Реал" провел гостевой матч против "Эспаньола".
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Подопечные Зинедина Зидана одержали победу со счетом 1:0.
Единственный гол в конце первого тайма забил Каземиро после красивого паса пяткой от Бензема.
Благодаря этой победе "Реал" набрал 71 очко и стал единоличным лидером Ла Лиги, опережая "Барселону" на два пункта. Это стало возможным после того, как каталонцы не смогли обыграть "Сельту" (2:2).
"Эспаньол" - "Реал" - 0:1
Гол: Каземиро, 45
"Эспаньол": Диего Лопес, Гомес, Эспиноса, Кабрера, Вила (Педроса, 46), Дардер (Рибаудо, 69), Давид Лопес (Лосано, 84), Рока, Эмбарба (Кальери, 69), Ву Лей (Мелендо, 57), Де Томас
"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело, Вальверде, Каземиро, Кроос, Иско (Родриго, 64), Бензема, Азар (Винисиус, 63)
Предупреждения: Педроса - Винисиус
Обзор матча опубликован на официальном YouTube-канале Ла Лиги.
УНИАН также сообщал о том, что в 31-м туре "Реал" обыграл "Мальорку".
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