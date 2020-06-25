Чемпионская гонка в разгаре: Реал обыграл Мальорку и вновь сравнялся с Барселоной (видео)

Мадридцы забили по голу в каждом из таймов.

В 31-м туре чемпионата Испании мадридский "Реал" принимал одного из аутсайдеров - "Мальорку".

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Поединок завершился победой команды Зинедина Зидана со счетом 2:0.

Хозяева владели ощутимым преимуществом. На 19-й минуте Винисиус Жуниор вывел "Реал" вперед, а после перерыва окончательный счет установил Серхио Рамос.

"Реал" - "Мальорка" - 2:0

Голы: Винисиус, 19, Рамос, 56

"Реал": Куртуа, Карвахаль, Варан, Рамос, Менди, Модрич (Асенсио, 71), Вальверде, Азар (Кроос, 62), Бэйл (Иско, 71), Бензема (М. Диас, 83), Винисиус (Б. Диас, 83)

"Мальорка": Рейна, Вальент (Гамес, 61), Раильо, Седлар, Посо, Баба (Ромеро, 83), Фебас (Севилья, 61), Лаго (Салибур, 70), Д. Родригес, Кубо, Будимир (Кучо, 61)

Предупреждения: Рамос, Модрич, Менди, Кроос - Будимир

"Реал" набрал три очка и вновь вышел на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. При этом мадридцы опережают "Барселону" лишь по дополнительным показателям.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Барселона" в своем поединке 31-го тура взяла реванш у "Атлетика".

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