Екатерина Монзуль будет работать на поединке Сан-Марино - Гибралтар.

Украинка Екатерина Монзуль назначена главным арбитром матча Сан-Марино - Гибралтар, который состоится 14 ноября в рамках Лиги наций.

Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.

Помогать Монзуль на линиях будут Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. Четвертый арбитр - Анастасия Романюк.

Впервые женская бригада арбитров будет работать на поединке Лиги наций. Француженка Стефани Фраппар судила игру Мальта - Латвия (1:1), но тогда в ее бригаде были мужчины.

Стоит отметить, что Монзуль в прошлом судила поединок квалификации молодежного Евро-2021 между Ливтой и Грецией (2:0).

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Автор: Данил Слесь