Екатерина Монзуль / фото УНИАН
Украинка Екатерина Монзуль назначена главным арбитром матча Сан-Марино - Гибралтар, который состоится 14 ноября в рамках Лиги наций.
Об этом сообщил официальный сайт УЕФА.
Помогать Монзуль на линиях будут Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. Четвертый арбитр - Анастасия Романюк.
Впервые женская бригада арбитров будет работать на поединке Лиги наций. Француженка Стефани Фраппар судила игру Мальта - Латвия (1:1), но тогда в ее бригаде были мужчины.
Стоит отметить, что Монзуль в прошлом судила поединок квалификации молодежного Евро-2021 между Ливтой и Грецией (2:0).
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