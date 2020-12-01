Украинская бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль впервые будет работать на матче Лиги Европы.
Об этом в Facebook сообщил президент УАФ Андрей Павелко.
Монзуль будет судить матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Гент" - "Слован", который состоится 3 декабря.
Ее ассистентами будут Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Четвертый судья - Денис Шурман.
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"Новая европейская вершина для украинского футбольного арбитража и лично для Катерины Монзуль! Это признание профессионализма и высокого класса подготовки наших арбитров", - написал Павелко.
Отметим, что в составе "Гента" выступают сразу три украинца: Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук. А за "Слован" играет Тарас Качараба.
Екатерина Монзуль: дебют в еврокубках
- 39-летняя Монзуль, которая судит матчи УПЛ, впервые будет работать на матчах мужских команд в еврокубках.
- Ранее в ноябре Монзуль впервые судила матч Лиги наций между сборными Сан-Марино и Гибралтара.
- Высшей ступенькой карьеры Монзуль в женском футболе стала работа на финале чемпионата мира-2015 в Канаде между сборными США и Японии.
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