Екатерина Монзуль отработает на матче с участием украинских футболистов.

Украинская бригада арбитров во главе с Катериной Монзуль впервые будет работать на матче Лиги Европы.

Об этом в Facebook сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

Монзуль будет судить матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы "Гент" - "Слован", который состоится 3 декабря.

Ее ассистентами будут Марина Стрелецкая и Александра Ардашева. Четвертый судья - Денис Шурман.

Читайте такжеВпервые в истории ЛЧ: женщина станет главным арбитром матча Ювентуса с Динамо

"Новая европейская вершина для украинского футбольного арбитража и лично для Катерины Монзуль! Это признание профессионализма и высокого класса подготовки наших арбитров", - написал Павелко.

Отметим, что в составе "Гента" выступают сразу три украинца: Игорь Пластун, Роман Безус и Роман Яремчук. А за "Слован" играет Тарас Качараба.

Екатерина Монзуль: дебют в еврокубках

39-летняя Монзуль, которая судит матчи УПЛ, впервые будет работать на матчах мужских команд в еврокубках.

Ранее в ноябре Монзуль впервые судила матч Лиги наций между сборными Сан-Марино и Гибралтара.

Высшей ступенькой карьеры Монзуль в женском футболе стала работа на финале чемпионата мира-2015 в Канаде между сборными США и Японии.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь