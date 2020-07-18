"Это Божья воля": владелец румынского топ-клуба призвал открыть стадионы, чтобы все люди переболели коронавирусом

Джиджи Бекали не видит смысла в борьбе с пандемией.

Президент гранда румынского футбола "Стяуа" Джиджи Бекали призвал открыть стадионы для болельщиков, несмотря на пандемию коронавируса.

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Функционера цитирует Gazeta Sporturilor.

"Вы можете расстраиваться, но если это происходит по воле Божьей... Это болезнь, которая будет у каждого. Мы живем с ней. Откройте стадионы, чтобы весь мир переболел, потому что все мы в итоге заразимся этим вирусом", - заявил Бекали.

Президент "Стяуа" добавил, что отказывается носить маску, а также привел аргументы:

"Я не занимаюсь пропагандой против COVID-19. Я просто делаю то, что говорят мои врачи в онкологической клинике. Они твердят, что когда на тебе маска, то поступление кислорода уменьшается, из-за чего снижается иммунитет. Поэтому я не ношу маску. Витамин C, витамин В, цинк - принимаешь все это и побеждаешь вирус. Так говорят мои доктора".

УНИАН ранее сообщал о том, что украинский одноклубник Милевского в Беларуси выздоровел от коронавируса.

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