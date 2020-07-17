"Я свободен": украинский одноклубник Милевского в Беларуси выздоровел от коронавируса (фото)

Александр Нойок завершил пребывание на карантине.

Украинский полузащитник "Динамо-Брест" Александр Нойок выздоровел после заражения коронавирусом.

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Об этом сообщает Tribuna.com.

По информации портала, игрок стал одним из 16 человек в клубе, у которых подтвердился COVID-19. Стоит отметить, что в этом списке также оказались бывшие звезды киевского "Динамо" Артем Милевский и Евгений Хачериди.

При этом СМИ сообщали, что Нойок из-за осложнений коронавируса был госпитализирован.

Сам футболист в сторис Instagram опубликовал фото из автомобиля с подписью "Теперь я свободен. Адье с кисточкой".

"Динамо-Брест" пропустило два последних тура Высшей лиги Беларуси.

УНИАН ранее сообщал о том, что Милевский заразился коронавирусом и сыграл матч в чемпионате Беларуси.

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