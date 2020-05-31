"Думал, что умру": тренер Аталанты признался, что болел коронавирусом на матче Лиги чемпионов

Джан Пьеро Гасперини только недавно узнал диагноз.

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини заявил, что был болен коронавирусом, когда руководил командой в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Валенсией" (4:3) 10 марта.

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Специалиста цитирует La Gazzeta dello Sport.

"За день до матча с "Валенсией" я почувствовал недомогание, а ближе к вечеру мне стало еще хуже. В день игры я выглядел плохо, вы можете заметить это на фотографиях. Следующие две ночи я плохо спал. Жара не было, но чувствовал, что температура у меня высокая.

На улице мимо каждые две минуты проезжала скорая помощь, потому что возле клубной базы расположена больница. Ночью я думал, что могу оказаться там. Я рассуждал, что мне еще рано уходить, ведь многое не сделано. Старался отогнать плохие мысли, потому что действительно думал, что умру", - сказал Гасперини.

Специалист добавил, что у него также пропал вкус, после чего он принял решение дистанцироваться от жены и детей. Десять дней назад анализы крови подтвердили, что у Гасперини был коронавирус.

Напомним, за "Аталанту" выступает полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский.

УНИАН ранее сообщал о том, что футболист "Аталанты" умер в 19 лет.

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