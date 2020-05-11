Футболист итальянской Аталанты умер в 19 лет

Андреа Ринальди скончался из-за аневризмы сосудов головного мозга.

19-летний полузащитник "Аталанты" Андреа Ринальди скончался в больнице из-за аневризмы мозга.

"Аталанта" подтвердила смерть юного футболиста на своем официальном сайте.

"Как на поле ты был последним, кто сдавался, так и в этот раз ты боролся до последнего, чтобы не уйти из жизни слишком рано. Но твоя улыбка навсегда останется жить в сердцах тех, кому посчастливилось встретиться с тобой. Прощай, Андреа", - говорится в заявлении клуба.

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8 мая Ринальди стало плохо во время домашней тренировки. Он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии в тяжелом состоянии. Врачам не удалось спасти жизнь футболиста.

Ринальди с 13 лет выступал за команды академии "Аталанты", но за первую команду дебютировать не успел. Прошлым летом он на правах аренды перешел в "Леньяно" из Серии D.

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