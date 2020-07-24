Двенадцать игроков - на трансфер: Барселона запланировала массовую чистку состава

Каталонский клуб намерен серьезно перестроить свой состав.

"Барселона" готова продать двенадцать футболистов в летнее трансферное окно.

Об этом сообщает Marca.

В число игроков, с которыми каталонский клуб готов расстаться, включены полузащитники Иван Ракитич и Артуро Видаль, форварды Усман Дембеле и Мартин Брейтуэйт, голкипер Нету, а также защитники Самюэль Умтити, Нельсон Семеду и Хуниор Фирпо.

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Кроме того, "Барселона" не заинтересована в услугах четверых футболистов, которые сезон 2019-2020 проводят в аренде: полузащитников Филиппе Коутиньо, Рафиньи Алькантары и Карлеса Аленьи, а также защитника Жана-Клера Тодибо.

"Барселона" хочет очистить состав от тех игроков, в которых клуб не уверен.

Вырученные от продажи игроков деньги руководство "Барселоны" планирует направить на покупку других футболистов, в частности, главной целью является форвард "Интера" Лаутаро Мартинес.

Напомним, "Барселона" завершила чемпионат Испании на втором месте. В августе каталонцам еще предстоит побороться за победу в Лиге чемпионов.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Барселона" представила игровую форму на следующий сезон.

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