Донбасс Арена вошла в список лучших футбольных стадионов мира

"Донбасс Арена" попала в престижный конкурс.

Стадион донецкого "Шахтера" "Донбасс Арена" вошел в список лучших футбольных стадионов мира.

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Голосование устроило испанское издание Marca.

Журналисты составили список из 40 стадионов и устроили голосование.

"Донбасс Арена", которая находится в оккупированном Донецке, по состоянию на вечер 6 мая набрала уже 1600 голосов и занимает 25-е место.

В первую тройку входят Каирский международный стадион (110 тысяч), "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде (37,2 тысячи) и "Камп Ноу" в Барселоне (22,7 тысячи). Проголосовать можно по ссылке.

"Донбасс Арена" на 52 тысячи зрителей была открыта в 2009-м году и являлась домашним стадионом донецкого "Шахтера" до начала боевых действий на востоке Украины в 2014-м.

УНИАН ранее сообщал о том, что Донбасс Арена включена в рейтинг лучших стадионов в истории Лиги чемпионов.