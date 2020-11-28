"Горняки" не позволили "Динамо" увеличить отрыв.

Донецкий "Шахтер" встречался с "Днепром-1" на выезде в матче 11-го тура Украинской Премьер-лиги.

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Команда Луиша Каштру одержала сложную победу со счетом 1:0.

Первый тайм прошел с минимумом опасных моментов с обеих сторон. После перерыва "горняки" чаще контролировали мяч, но в целом днепряне справлялись со своими обязанностями в защите.

Ключевой эпизод случился лишь на 88-й минуте игры. После фланговой подачи от Сиприано перехват должен был совершить Кравченко, но он не попал по мячу, после чего Тете нанес точный удар и принес гостям победу.

"Шахтер" не позволил "Динамо" уйти в отрыв и сохранил отставание от киевлян в 3 очка, занимая вторую позицию в турнирной таблице УПЛ. "Днепр-1" потерпел четвертое поражение подряд и находится на 11-й строчке с 8 пунктами на счету.

"Днепр-1" - "Шахтер" - 0:1

Гол: Тете, 88

"Днепр-1": Юрчук, Тейлор, Сафронов, Сваток, Логинов, Дубинчак (Цуриков, 61), Ди Франко, Ярмолюк (Кравченко, 73), Когут (Коркишко, 80), Булеца (Чичиков, 73), Довбик

"Шахтер": Трубин, Додо, Бондарь, Матвиенко, Сиприано, Майкон (Коваленко, 61), Маркос Антонио (Алан Патрик, 46), Тете, Марлос (Степаненко, 90), Соломон (Тайсон, 46), Фернандо

Предупреждения: Майкон, Алан Патрик, Марлос

Видео гола Тете

Украинская Премьер-лига: 11-й тур

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Автор: Данил Слесь