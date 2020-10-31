Лидер чемпионата Украины играл против "Днепра-1"

В рамках 8-го тура чемпионата Украины 31 октября "Днепр-1" играл с "Динамо".

УПЛ, 8-й тур

"Днепр-1" - "Динамо" - 1:2

Голы: Назаренко, 21 - Адамюк, 34 (автогол), Цыганков, 44

"Днепр-1": Сарнавский, Тейлор, Адамюк, Логинов, Цуриков, Игнатенко (Кравченко, 73), Назаренко (Коркишко, 80), Пихаленок, Когут (Батагов, 63), Ди Франко (Чичиков, 63), Довбик (Хобленко, 63)

"Динамо": Нещерет, Кендзера, Забарный, Попов, Караваев, Андриевский, Шепелев, Цыганков, Буяльский (Леднев, 73), Вербич (Родригес, 64), Супряга

Предупреждения: Игнатенко, Назаренко, Пихаленок - Буяльский, Кендзера, Попов

Видеообзор матча

Полное видео матча

FootballHub

Матч будет домашним для "Днепра-1", однако по просьбе "Динамо" он был перенесен на "Олимпийский" в Киев.

Обе команды подошли к этому матчу с серией из двух подряд побед в УПЛ. "Динамо" обыграло "Рух" со счетом 2:0, а также "Александрию" со счетом 1:0. "Днепр-1" выиграл у "Десны" (2:0) и "Львова" (3:1).

В турнирной таблице чемпионата Украины "Динамо" занимает первое место, набрав 17 очков. "Днепр-1", у которого 8 очков, идет десятым.

Букмекеры считают "Динамо" фаворитом матча. На победу киевлян дается коэффициент 1,52, на ничью - 4,40, а на победу "Днепра-1" - 6,10.

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Автор: Антон Дударь