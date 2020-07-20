"Хотели быть третьей силой": тренер Зари объяснил, почему команда не стремилась победить Десну и обойти Динамо

Виктор Скрипник доволен бронзовыми медалями чемпионата.

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал тактику своей команды в матче 32-го тура Украинской Премьер-лиги против "Десны" (1:1).

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Ничейный результат позволил подопечным Скрипника завоевать бронзу турнира. При этом "Заря" в случае победы могла обойти "Динамо" и стать второй по итогам сезона, но команда не стремилась любой ценой идти в атаку и действовала очень осторожно в концовке матча.

"Почему не полезли вперед? Полезть вперед и попасть в плен. Выиграть хотелось, и "Десна" хотела. Это же не то что по заказу. Побежать вперед, а потом кусать локоточки. Это тоже было бы неправильно.

Сейчас вижу счастливые лица у футболистов. Уверен, у них будет хорошее настроение. Поздравляю с заслуженной бронзовой медалью. Мы хотели быть третьей силой - мы ею и стал", - сказал Скрипник в эфире программы "Профутбол".

"Заря" отстала от "Динамо" всего на одно очко. Киевляне в последнем туре проиграли "Колосу" (0:2), но смогли остаться вторыми и теперь выступят в квалификации Лиги чемпионов. Луганчан ждет групповой этап Лиги Европы.

УНИАН ранее сообщал о том, что "Динамо" установило клубный антирекорд в чемпионате Украины.

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