Украинская Премьер-лига: результаты заключительного тура, таблица, список бомбардиров
19 июля состоялись матчи последнего, 32-го тура, чемпионата Украины по футболу 2019-2020.
"Динамо", несмотря на сенсационное поражение от "Колоса", смогло удержаться на втором месте и в новом сезоне выступит в квалификации Лиги чемпионов.
"Заря", сыграв вничью с "Десной", сохранила третью позицию и завоевала прямую путевку в Лигу Европы. Черниговский клуб сыграет в квалификации ЛЕ.
Сезон еще не окончен - четыре команды продолжат борьбу за еще одну путевку в Лигу Европы.
Лучшим бомбардиром сезона стал форвард "Шахтера" Жуниор Мораес.
Результаты матчей
ПФК "Львов" - "Мариуполь" - 0:2
Голы: Чех, 32, Чурко, 59 (с пенальти)
"Днепр-1" - "Ворскла" - 3:0
Голы: Супряга, 25, 40, Хобленко, 50
"Колос" - "Динамо" - 2:0
Голы: Лысенко, 54, Вильхамссон, 71 (с пенальти)
"Заря" - "Десна" - 1:1
Голы: Хомченковский, 53 - Будковский, 20
"Александрия" - "Шахтер" - 2:2
Голы: Довгий, 89, Банада, 90 - Тете, 23, Соломон, 32
Матч "Олимпик" - "Карпаты" не состоялся, так как львовский клуб исключен из УПЛ
Турнирная таблица
Список бомбардиров
1. Жуниор Мораес ("Шахтер") - 20 голов
2. Александр Филиппов ("Десна") - 16 голов
3-4. Владислав Супряга ("Днепр-1") - 14 голов
3-4. Виктор Цыганков ("Динамо") - 14 голов
5. Марлос ("Шахтер") - 13 голов
УНИАН ранее опубликовал видеообзор матча "Заря" - "Десна".
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