Украинская Премьер-лига: результаты заключительного тура, таблица, список бомбардиров

У "Динамо" - серебро, у "Зари" - бронза, а Жуниор Мораес - лучший бомбардир сезона.

19 июля состоялись матчи последнего, 32-го тура, чемпионата Украины по футболу 2019-2020.

"Динамо", несмотря на сенсационное поражение от "Колоса", смогло удержаться на втором месте и в новом сезоне выступит в квалификации Лиги чемпионов.

"Заря", сыграв вничью с "Десной", сохранила третью позицию и завоевала прямую путевку в Лигу Европы. Черниговский клуб сыграет в квалификации ЛЕ.

Сезон еще не окончен - четыре команды продолжат борьбу за еще одну путевку в Лигу Европы.

Лучшим бомбардиром сезона стал форвард "Шахтера" Жуниор Мораес.

Результаты матчей

ПФК "Львов" - "Мариуполь" - 0:2

Голы: Чех, 32, Чурко, 59 (с пенальти)

"Днепр-1" - "Ворскла" - 3:0

Голы: Супряга, 25, 40, Хобленко, 50

"Колос" - "Динамо" - 2:0

Голы: Лысенко, 54, Вильхамссон, 71 (с пенальти)

"Заря" - "Десна" - 1:1

Голы: Хомченковский, 53 - Будковский, 20

"Александрия" - "Шахтер" - 2:2

Голы: Довгий, 89, Банада, 90 - Тете, 23, Соломон, 32

Матч "Олимпик" - "Карпаты" не состоялся, так как львовский клуб исключен из УПЛ

Турнирная таблица

Список бомбардиров

1. Жуниор Мораес ("Шахтер") - 20 голов

2. Александр Филиппов ("Десна") - 16 голов

3-4. Владислав Супряга ("Днепр-1") - 14 голов

3-4. Виктор Цыганков ("Динамо") - 14 голов

5. Марлос ("Шахтер") - 13 голов

УНИАН ранее опубликовал видеообзор матча "Заря" - "Десна".

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