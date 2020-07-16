"Счет по игре": тренеры Динамо и Зари подвели итоги матча за серебро в УПЛ

Алексей Михайличенко и Виктор Скрипник ответили на вопросы СМИ.

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко и наставник "Зари" Виктор Скрипник прокомментировали результат матча 31-го туре УПЛ, в котором киевляне одержали победу со счетом 3:1.

Слова специалистов приводит dynamo.kiev.ua.

"На мой взгляд, игра получилась незаурядной: с интригой, нервами, борьбой, массой голевых моментов, ошибок, с прекрасной игрой вратарей. Очень важно, что, пропустив на первых минутах безобразный первый мяч, который ни в коем случае нельзя было пропускать, мы продолжали играть в свою игру и выполнять то, что запланировали. Конечно, очень важно, что мы добились приемлемого результата, и теперь имеем шанс побороться за Лигу чемпионов. Все будет зависеть от последней игры с "Колосом, - сказал Михайличенко.

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Тренер "Динамо" пока отказался обсуждать готовность команды к выступлению в Лиге чемпионов: "У нас впереди важнейшая игра с "Колосом", и только после нее мы сядем и все спокойно обсудим".

"Счет по игре. Может, мы испугались забитого нами быстрого гола. Но в целом, игра показала, что "Динамо" есть "Динамо". А этим быстрым голом мы, можно сказать, разбудили зверя", - подчеркнул Скрипник.

"Мы и так рады, тому, на каких позициях сейчас находимся. Впереди у нас еще одна важная игра, с принципиальным соперником. Так что смотрим вперед. Мы все отдали на поле. И даже мыслей нет посыпать голову пеплом. Главное сейчас - побыстрее восстановиться, ведь нас ждет решающая игра за третье место", - добавил тренер "Зари".

Скрипник также подчеркнул, что поражение не выбьет команду из колеи:

"Теоретические шансы финишировать вторыми у нас, конечно, есть, если пофанатизировать на тему того, что "Динамо" проиграет "Колосу". Но если учитывать все факторы, то нас в заключительном туре ждет решающая игра за третье место. Учитывая изначальные планы "Зари" на сезон, наши возможности, мы сейчас с гордостью несем знамя клуба. Не думаю, это что поражение выбьет команду из колеи и мы выйдем на матч с "Десной" опустошенными. Так сложилось, что мы проиграли, это футбол. Сегодня выиграл сильнейший, с чем мы его и поздравляем".

УНИАН ранее опубликовал обзор и полное видео матча "Динамо" - "Заря".

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