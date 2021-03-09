"Динамо" предстоит встретиться с испанским клубом.

11 марта киевское "Динамо" в Киеве будет принимать испанский "Вильярреал" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Динамо - Вильярреал.

Букмекеры считают "Динамо" аутсайдером домашнего матча.

На победу киевлян можно сделать ставку с коэффициентом 4,40, на ничейный результат - 3,45, тогда как на успех гостей - 1,94.

Что касается прохода в четвертьфинал, то на "Динамо" дается коэффициент 4,30, а на то, что сильнее по сумме двух встреч окажется "Вильярреал" - 1,22.

Динамо - Вильярреал: перед матчем

"Динамо" в 1/16 финала Лиги Европы прошло "Брюгге" (1:1 и 1:0). "Вильярреал" выбил из борьбы австрийский "Зальцбург", дважды обыграв соперника (2:0 и 2:0).

Экс-тренер "Динамо" не верит в то, что киевлянам удастся пройти "Вильярреал".

Друг против друга "Динамо" и "Вильярреал" ранее играли в 1/16 финала Кубка УЕФА в сезоне 2004-2005. Дальше тогда прошли испанцы (0:0 и 2:0).

Матч "Динамо" - "Вильярреал" будет судить известный английский рефери Майкл Оливер.

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Автор: Антон Дударь