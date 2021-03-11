"Динамо" сыграет первый матч с испанцами в Киеве.

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" примет дома испанский "Вильярреал". Команды сыграют на "Олимпийском" в Киеве.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Динамо - Вильярреал.

Динамо - Вильярреал: где смотреть матч

Стартовый свисток прозвучит в 20.00.

Лига Европы, 1/8 финала

Динамо - Вильярреал

Динамо - Вильярреал: прогноз букмекеров

Онлайн-трансляция матча

Обслуживать поединок будет авторитетный английский судья Майкл Оливер.

В предыдущем раунде Лиги Европы испанский коллектив выбил из борьбы австрийский "Зальцбург" - 2:0 и 2:1. "Динамо" убрало со своего пути бельгийский "Брюгге" - 1:1 дома и 1:0 в гостях.

Динамо - Вильярреал: анонс поединка

Друг против друга "Динамо" и "Вильярреал" ранее играли в 1/16 финала Кубка УЕФА в сезоне 2004-2005. Дальше тогда прошли испанцы (0:0 и 2:0).

Мирча Луческу накануне игры лестно отозвался о сопернике:

"У "Вильярреала" очень хороший подбор игроков, сбалансированный по возрастам. Также они имеют лучшего игрока, Жерара Морено, который стремится к уровню европейской топ-звезды. Об их наставнике Унаи Эмери могу сказать, что он очень хороший тренер".

Тренерский штаб киевлян не сможет рассчитывать на Дениса Попова, Беньямина Вербича, Дениса Гармаша и Тудора Белуцэ. Под вопросом находится участие в матче Виктора Цыганкова. У испанцев травмирован Висенте Иборра.

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Авторы: Антон Дударь, Будрин Артем