"Времени на эмоции нет": Михайличенко призвал игроков Динамо забыть поражение от Шахтера

Тренер отметил, что команду впереди ждет ключевой матч - финал Кубка Украины.

Главный тренер киевского "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал поражение от донецкого "Шахтера" (2:3) в 29-м туре Украинской Премьер-лиги.

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Специалиста цитирует пресс-служба столичного клуба.

"Мы не настраивались набирать одно очко, а собирались играть на победу. Мы знаем ценность каждого очка в таком матче. Наверное, в первом тайме были немножко закрепощены, результат довлел над нами. Надо признать, что мы полностью проиграли первый тайм, и допустили ошибки, одна из которых привела к первому пропущенному мячу.

Во втором тайме ребята заиграли так, как они могут, как они должны играть. К сожалению, не хватило внимания в обороне. Желание добыть победу было прерогативой, поэтому пропустили еще один мяч. Да, мы очень осложнили себе ситуацию в борьбе за второе место, но все зависит только от нас", - заявил Михайличенко.

Наставник киевлян отметил, что команде стоит забыть поражение от "горняков", так как 8 июля ее ждет финал Кубка Украины:

"На данный момент мы полностью переключились на Кубок. Такая ситуация, что надо быстро забывать и победы, и поражения, потому что времени на какие-то эмоции и расстройства просто нет".

Киевляне имеют 55 очков и остаются на втором месте в турнирной таблице, но у "Зари" будет возможность обойти "Динамо", если луганчане победят "Александрию" 5 июля.

УНИАН ранее сообщал о том, что во время матча "Динамо" - "Шахтер" на поле сбросили плюшевых сов.

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