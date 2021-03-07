В рамках 17-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на "Олимпийском" будет принимать "Минай".
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Стартовый свисток прозвучит в 14.00.
"Динамо" на данный момент является лидером УПЛ. У киевлян в активе 37 очков, что на 1 пункт больше, чем у "Шахтера", который в 17-м туре уже сыграл.
"Минай" занимает 12-е место, у команды в активе пока только 13 очков и от зоны вылета ее отделяет 1 пункт.
Встреча команд в первом круге завершилась разгромной победой "Динамо" со счетом 4:0.
Интереса этому противостоянию добавляет присутствие в составе "Миная" Артема Милевского, который может впервые сыграть против своего родного клуба.
Динамо - Минай
Видеотрансляция матча
Телеканал "2+2"
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