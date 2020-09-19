Мирча Луческу подвел итоги после победы "Динамо" над львовянами.

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу прокомментировал победу над "Львовом" в 3-м туре УПЛ.

Слова Луческу приводит официальный сайт "Динамо".

Румынский тренер отметил, что замены, которые он провел в перерыве, были запланированы:

"Я решил дать по 45 минут игрокам, чтобы они были в тонусе. Естественно, их выход добавил качества, скорости и новый импульс".

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Наставник "Динамо" объяснил, что не получилось у команды в первом тайме:

"Во-первых, шесть новых игроков и естественно, это очень много для отношений на поле. Совсем разные игроки, и очень сложно вписываться в игру. Я им должен доверять, многие из них пропустили сбор перед началом чемпионата. Во-вторых, они не играли в то, во что мы договаривались. Они играли в другой футбол", - сказал Луческу.

Румынский тренер отметил, что после перерыва ситуация поменялась:

"Во втором тайме вышли другие футболисты и они начали действовать правильно, я им говорил, что команда соперника прессингует, играет один в один для того, чтобы уйти из-под этого прессинга, нужно играть длинными передачами".

"Во втором тайме 4-5 раз сыграли и сразу появились моменты у чужих ворот. К сожалению, не смогли использовать фланговые зоны наши крайние защитники в первом тайме. Я им говорил, что там будут свободные зоны и мы должны их использовать. Я поэтому и поставил Кендзеру и Миколенко на флангах, чтобы они помогали нам в атаке. Миколенко это делал лучше и чаще. Но, к сожалению, он принимал неверные решения в последнем отрезке", - добавил тренер.

"В первом тайме мы много импровизировали, не делали то, о чем договаривались. Во втором тайме мы уже играли в другой футбол, появились моменты, голы и выиграли этот сложный матч", - подвел итоги Луческу.

"Динамо" - "Львов": после матча

"Динамо" вырвало победу в матче против "Львова" в концовке встречи. Николай Шапаренко забил со штрафного, а затем ассистировал Владиславу Супряге. Итоговый счет - 3:1.

"Динамо" набрало 7 очков в трех турах УПЛ и после игры со "Львовом" поднялось на второе место в таблице.

Киевляне провели пятый матч под руководством Мирчи Луческу. В них команда одержала четыре победы при одной ничьей.

Уже 23 сентября команде Луческу в гостях предстоит провести первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Гента".

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Автор: Антон Дударь