Киевляне продолжают подготовку к весенней части сезона.

Киевское "Динамо" провело четвертый матч в 2021 году - команда Мирчи Луческу в контрольном поединке на сборе в Турции встречалась с болгарским "Лудогорцом".

Матч завершился поражением вице-чемпионов Украины со счетом 1:2.

У киевлян пропускали игру из-за травм Беньямин Вербич, Тудор Белуце, Александр Тимчик.

"Динамо" - "Лудогорец" - 1:2

"Динамо": Бущан (Нещерет, 46), Кендзера (Волошин, 76), Попов, Забарный (Шабанов, 61), Миколенко (Ванат, 82), Сидорчук, Буяльский (Леднев, 61), Шапаренко (Шепелев, 69), Де Пена (Сидклей, 61), Беседин (Супряга, 76), Жерсон Родригес (Караваев, 61).

Заметим, что Богдан Леднев был близок чтобы забить удивительный гол и вырвать ничью для "Динамо", однако мяч попал в штангу после его бешеного удара со штрафного.

Вашему вниманию полный матч с You-Tube-канала "Динамо".

Подготовка "Динамо" ко второй части сезона: что нужно знать

"Динамо" вышло из отпуска 11 января. Первый сбор команды прошел в ОАЭ с 15 по 25 января.

Киевляне провели три контрольных матча. Сперва "Динамо" уступило "Легии" (0:2), затем одолело солигорский "Шахтер" (2:0), а в третьем поединке не смогло обыграть сборную Иордании.

На втором сборе у "Динамо" запланировано пять контрольных матчей.

Возобновить сезон "Динамо" предстоит 13 февраля матчем УПЛ. А 18 февраля киевляне проведут первую встречу с "Брюгге" в плей-офф Лиги Европы.

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Автор: Будрин Артем